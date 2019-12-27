"Приготовиться всем поездам из России": Украина взыскала первый штраф за полёт над Крымом

Украина взыскала штраф за полет над Крымом / Фото: Wikimedia

Украина взыскала первый штраф за полёт над аннексированным Крымом. Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине почти 6 тысяч долларов.

Отметим, 8 августа 2019 года самолёт Euro-Asia Air выполнил полёт над Крымом, в Киеве утверждают, что это "запрещённая зона". После этого Госавиаслужба Украины вынесла постановление о штрафе.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен, — сказано в сообщении командования Воздушных сил ВС Украины.

Более того, в Госавиаслужбе заверили, что суммы штрафов "за нарушение воздушного пространства" уже достигли 13 млрд гривен.

Таким образом в Киеве надеются, что случай с казахстанской авиакомпанией создаст прецедент.

В то же время "заместитель спикера Госсовета Крыма" Владимир Бобков назвал штрафные санкции Украины к российским авиакомпаниям, осуществляющим полет на полуостров, абсурдом.

По словам Бобкова, когда Крым был в составе Украине, для большинства жителей полуострова перелет на самолете был элементом роскоши.

"Поэтому, мне кажется, в Украине говорит зависть – они смотрят, какие инфраструктурные прорывы происходят здесь, зависть толкает на абсурдные действия", — пояснил спикер.

Он отметил, что подобные действия Киева не позволяют выстраивать диалог.

Также Бобков заявил, что угроза штрафами со стороны Украины точно не прервет авиасообщение с полуостровом.

В то же время в соцсетях граждане активно отреагировали на данную новость.

"Значит, КАзахстан не признает Крым российским? Даже Казахстан...", - пишет Виктория Бородина.

"Говорил же стрелков что нельзя останавливаться на пол пути ну а теперь получаем по полной", - добавил некий пользователь Сети Сергей.

"Да и россия скоро выплатит штрафы", - убежден некий пользователь Сети под ником Девятый Вал.

"Приготовится всем поездам из России в Крым- штрафы будут нещадные!", - высказалась некая Светлана.

Напомним, ранее сообщалось, в среду, 25 декабря, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.