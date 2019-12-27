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Директор Одесского зоопарка нарядился крысой и поздравил с наступающим - видео

27 декабря 2019, 20:34

Директор зоопарка в Одессе в канун Нового года выложил в сети необычное поздравление - на видео он красуется в костюме крысы.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков нарядился в костюм крысы и поздравил всех с наступающим Новым 2020 годом. Также он снял соответствующее видео, которым поделился на YouTube.

Поскольку согласно китайскому гороскопу 2020 год это год крысы, директор зоопарка и нарядился соответственно.

В клипе Беляков ходит по зоопарку и совершает добрые дела. А в конце – встречается с собакой, петухом и свиньей, которые были символами предыдущих годов, и они вместе пьют шампанское.

Подобные видеопоздравления стали традицией Одесского зоопаркка. Его директор уже шесть лет подряд снимает подобные ролики.

Ранее назвали самые модные прически на Новый год.

Также Главред писал, что синоптик дала неожиданный прогноз на Новыйгод.

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