Смерть заключенного в колонии: подозрение упало на врачей

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть осужденного в исправительной колонии № 35 в Белой Церкви.

По информации сайта прокуратуры, осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

По результатам проверки медицинского учреждения прокуратура выявила многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание. Чаще всего заключенных лечили препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры либо проводились формально, либо иногда вообще не проводились.

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Прокуратура постановила устранить нарушения и направила документ начальнику филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

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