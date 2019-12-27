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Десятки избитых: названо число пострадавших при подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого

27 декабря 2019, 16:12

В СИЗО Кропивницкого зафиксировали еще случай применения физической силы к заключенным.

дубинка
Десятки зэков получили травмы в СИЗО Кропивницкого / informvest.com

В результате подавления бунта, вспыхнувшего в следственном изоляторе Кропивницого, пострадали 78 человек, заявил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой.

"Процесс фиксации избиения заключенных продолжался и продолжается, это далеко не всегда новые телесные повреждения, большинство случаев касается событий 16-18 декабря, когда была спецоперация в СИЗО. Сейчас есть 98 обращений от 78 человек. 25 лицам, у которых были явные повреждения, сразу оказана помощь. В дальнейшем количество пострадавших росло по мере обследования медицинским работником", - рассказал он УНИАН.

Кошевой подчеркнул, что число пострадавших может возрасти, пока продолжается планомерное обследование заключенных, некоторые пострадавшие обращаются по нескольку раз и получают помощь.

Читайте такжеПридется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"Он также рассказал, как несколько дней тому назад был зафиксирован еще случай применения физической силы к заключенным, который напрямую не связан с бунтом и имел место 23-24 декабря.

"В одной из камер зафиксировали, что к четырем лицам применили физическую силу. Этот инцидент задокументирован, мы вызвали следственно-оперативную группу. У четырех пострадавших есть ссадины от дубинок в области спины, поясницы и ног. По данному факту будет продолжаться досудебное расследование", - добавил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области.

По данным пресс-службы прокуратуры в Кировоградской области, открыто уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий во время обысков в СИЗО и в рамках этого производства проверены факты избиения заключенных.

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Напомним, ранее сообщалось, что в колонии на Днепропетровщине сотня зэков устроила пожар.

СИЗО бунт избиения Кропивницкий Олег Кошевой
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