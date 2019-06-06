Новый бунт в колонии: на Днепропетровщине сотня зэков устроила пожар

Заключенные протестовали из-за плохих условий содержания / obozrevatel.com

В среде, 5 июня, в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области произошел бунт заключенных.

По информации источника Українських Новин, заключенные протестовали против условий содержания.

Всего в бунте приняли участие около 100 заключенных, они жгли свои матрацы.

Ведется проверка, добавил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Как уточняет УНН, волнения произошли в колонии строгого режима в селе Красноивановка.

"Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных. Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы", – говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить. Информации о пострадавших нет. Также не известно, была решена ли ситуация.

Напомним, 27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 произошел бунт, заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

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Ранее в Минюсте высмеяли жалобы осужденных одесской исправительной колонии №51 и назвали их вымышленными.

Также ранее в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе. Спровоцировали бунт, по мнению ГБР, зверские условия содержания осужденных и неважное качество продуктов питания.