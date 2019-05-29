Кровавый протест в Черкасской колонии: 13 заключенных порезали вены на руках

29 мая 2019, 14:33

Заключенные выразили протест против ужасных условий содержания.

Нож кровь
Заключенные вскрыли себе вены / IBTimes UK

28 мая, на следующий день после бунта в одесской Южной колонии общего режима №51,  беспорядки начались в исправительной колонии №62 в Черкасской области.

Стало известно, что 13 осужденных порезали вены на руках. Это был массовый протест против ужасных условий содержания, другого способа они не нашли.

Отметим, что полиция получила информацию о происшествии в 02:20. Заключенным оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась, а колония проводит проверку.

Добавим, что ровно месяц назад, на Пасху, 28 апреля, заключенные этой колонии подняли бунт, в результате которого был введен особый режим. Тогда во время вечерней проверки были жестоко избиты сотрудники колонии, а один из них слег в больницу с тяжелыми травмами.

Напомним, 27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 произошли беспорядки, заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорил Главреду, что одной из причин бунта в одесской колонии могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация исправительного учреждения.

Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в Одессе в колонии осужденные пытались захватить админздание и пошли на поджог по указанию "воров в законе". Аброськин отмечал, что цель бунта в одесской колонии — дестабилизация ситуации.

Также в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе.

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Черкассы колония бунт протест
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