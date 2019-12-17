Бунт в Кропивницком: зэки захватили два корпуса СИЗО, есть пострадавшие

СИЗО в Кропивницком / rbc.ua

В следственном изоляторе Кропивницкого заключенные устроили бунт, в результате есть пострадавшие.

Как сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее.

"После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", - написал Старенький на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в колонии на Днепропетровщине сотня зэков устроила пожар.