Синоптик озвучила обновленный прогноз погоды на Новый год

В новогоднюю ночь на улице будет достаточно тепло и сыро / УНИАН

В Украине 31 декабря, в канун Нового 2020 года, ожидается существенное потепление. А непосредственно в новогоднюю ночь в большинстве регионов пройдут осадки в виде дождя.

"30 декабря в Украине везде практически сухо и подморожено. 31 декабря днем потеплеет, на севере, западе и в центре вероятный снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут кучковаться вокруг нуля градусов", - сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что морозы и снег на Новый год ожидать не следует, они в этом году задерживаются.

Накануне праздника погода тоже не порадует изменениями. 29 декабря ожидается до -6 на западе и до -3 на севере. В остальных областях пока что будут плюсовая температура до 6 градусов. Сухо будет на востоке, центре и юге, а вот в западные области уже дождались снега.

Как ранее сообщалось, погода в Украине в январе 2020 года будет немного теплее, чем на протяжении последних лет.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 31 декабря в Украине средняя температура составит -3…-4 градуса. Кроме того, эксперт предупредил, что 7 января (отмечается Рождество Христово) могут ударить сильные морозы.

Как сообщал Главред, погода в Киеве в начале Нового года 2020 удивит значительным потеплением. Температура воздуха в отдельные дни поднимется до +10 градусов.