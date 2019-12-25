Потеплеет до +10: синоптик удивил прогнозом на январь 2020

Ночью будет морозно / Фото pixaby

Погода в Киеве в начале Нового года 2020 удивит значительным потеплением. Температура воздуха в отдельные дни поднимется до +10 градусов.

Прогноз погоды на месяц в Киеве свидетельствует, что в первых числах января стоит ожидать переменную облачность и снег с дождем. Столбики термометров покажут днем +2…+4 градуса, ночью – 5-6 градусов мороза.

Уже с 3 января 2020 в Киеве ожидаются дожди, а температура воздуха будет стремиться все к большим плюсам, прогнозирует синоптик Gismeteo. Днем ожидает +2…+7, ночью – от +1 до -2. Ближе к окончанию новогодних праздников будет еще теплее – 14 и 15 января воздух прогреется до +10 градусов днем.

Скриншот / gismeteo.ua

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Напомним, ранее синоптик предупредил, что в ближайшие дни украинцев ожидает резкое ухудшение погодных условий. Так, Украину накроют дожди, местами ливни, а также ожидается снижение температуры.