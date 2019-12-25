В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

Погода в Украине / 34.ua

Украинцев в ближайшие дни ожидает резкое ухудшение погодных условий. Так, Украину накроют дожди, местами ливни, а также ожидается снижение температуры.

По данным Укргидрометцентра, на католическое Рождество, 25 декабря, по всей территории страны будет достаточно тепло – 5 -7 градусов выше ноля. При этом в южной части Украины воздух прогреется до 7 – 11 градусов тепла. В то же время, на Западе и Востоке столбик термометра покажет лишь 2-5 градусов тепла.

Кроме того, в столице на Рождество ожидается 5 -7 градусов тепла, дождь и сильный ветер.

Похолодание и мокрый снег придет в Украину уже в четверг, 26 декабря. Так, температура воздуха снизиться до 1 – 2 градусов выше ноля в центральных и южных областях. На Западе ожидается мокрый снег с дождем. Помимо этого, сильные осадки вероятны в Киевской и Черниговской областях и только в Луганской области стоит ждать солнечную погоду.

В пятницу, 27 декабря, температура снизиться в северной, западной и центральной частях Украины. При этом по всей украинской территории ожидается снег или мокрый снег, кроме Востока, где возможен небольшой дождь.

На выходных, 28 и 29 декабря, ожидается минусовая температура и небольшой снег по всей территории Украины.

Как ранее сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 25 декабря в Киеве ожидается до 7 градусов тепла.