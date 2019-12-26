Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год

Снег выпадет в ближайшие выходные / 1zoom.ru

Погода в Украине под Новый год 2020 все же будет снежной. Метеорологи изменили прежний прогноз погоды и пообещали, что в Киев снег и мороз придут с 27 по 29 декабря. При этом температура воздуха ночью опустится до -5 градусов.

В пятницу, 27 декабря, в Киеве возможен снег с дождем, температура воздуха – около нуля. В субботу ожидается легкий мороз до -2, также прогнозируется снег.

КК Киевавтодор призывает автомобилистов пользоваться общественным транспортом. В ведомстве также призвали водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог. Сообщается также, что снегоуборочная техника выедет в город на исходные позиции еще до начала снегопадов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на Новый год 2020 будет немного морозной. В частности, 31 декабря днем средняя температура воздуха составит 3…4 градуса мороза. Ночью будет немного холоднее - средняя температура воздуха составит 4…5 градусов мороза. При этом синоптик не прогнозировал осадки.

Как сообщал Главред, погода в Киеве в начале Нового года 2020 удивит значительным потеплением. Температура воздуха в отдельные дни поднимется до +10 градусов.