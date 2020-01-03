"Трудился честно", "удачно женился": у "козака" Гаврилюка нашли особняк с озером

Михаил Гаврилюк с женой / Facebook

У бывшего народного избранника "козака" Михаила Гаврилюка обнаружили трехэтажный особняк в украинских Карпатах. Отмечается, что в декларации не указано никаких сбережений, а только зарплата.

По данным сайта ТК Media, строительство дома в селе Нижний Березов Ивано-Франковской области фактически завершено, а его площадь составляет 550 квадратных метров. Возле особняка находится озеро, река и водопад.

По словам местных жителей, дом принадлежит "Гаврилюкам". Кроме того, на стройке один из мужчин представляется братом тестя Гаврилюка и позвонил своему брату Ивану, который является отцом жены Гаврилюка, "будет ли Михась или нет".

"Вот это водопад возле домика, который построил Михаил Гаврилюк. Вот река течет, водопад. Я реально радуюсь, что его депутатство зря на прошло. Трудился честно. И сразу домик Гаврилюка. Красота!" – прокомментировал журналист.

При этом экс-нардеп перед увольнением в августе 2019 года задекларировал 381 тысячу гривен заработной платы.

"Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Также у семьи Гаврилюка есть автомобиль SSANG YONG 2008 года выпуска. Гаврилюк указал, что приобрел его за 98 000 гривен (около 4 тысяч долларов на момент покупки)", – отмечает издание.

В свою очередь, Гаврилюк признал строительство дома в Карпатах. При этом он открестился от информации о нечастном заработке во время работы в Верховной Раде.

"Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально. То есть в декларации я притворяюсь бедным и одновременно строю дом в селе, где все друг друга знают. Гениально. Наверное, тот образ глуповатого казачка, который мне усердно рисовали пять лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию", – написал бывший парламентарий в Facebook.

Также он сообщил, что на указанном участке был огород бабушки и дедушки его жены Ярины, а ее родители длительное время были на заработках.

"Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то ни гнули бы свои спины на заработках! Папа Ярины не работал бы в Чехии долгих десять лет, мама Ярины не вынуждена была бы потом к нему присоединиться, оставив дочь на бабушку и деда", – объяснил Гаврилюк.

Кроме того, он заявил, что сам помогает строить дом и не исключил, что ему придется ехать на заработки за границу.

Как ранее сообщал Главред, НАПК потребовало от 16 лиц уточнений относительно указанной в декларациях информации или нарушения процедуры предоставления отчетности, в том числе и Михаила Гаврилюка.