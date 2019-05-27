Проверка от НАЗК: у нардепа Гаврилюка появилась машина, у его жены – квартира

Михаил Гаврилюк с супругой обзавелись квартирой и машиной / Facebook.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции потребовало от 16 лиц уточнений относительно указанной в декларациях информации или нарушения процедуры предоставления отчетности.

Как сообщается на сайте НАЗК, среди приглашенных названа фамилия народного депутата от Народного фронта Михаила Гаврилюка.

В декларации нардепа за 2017 и 2018 года есть существенные отличия – у политика появился автомобиль, а его супруга обзавелась квартирой. Причем, владелицей квартиры, согласно декларации, жена нардепа стала в апреле 2017 года, то есть эта недвижимость, вероятно, уже должна была быть указана в прошлогодней отчетности. Апартаменты площадью 75,8 кв м расположены в Коломые, и там прописана маленькая дочь депутата.

Машину Гаврилюк приобрел в декабре 2018, однако в декларацию решил внести лишь в марте текущего года. Нардеп купил китайский внедорожник 2008 года выпуска.

Напомним, ранее во время акции протеста автомобилистов на еврономерах активисты устроили для Гаврилюка допрос по поводу его политической деятельности и Майдана.

Также волонтеры утверждали, что Гаврилюк уже два года ездит на машине, которую ему передали для отправки в зону АТО.