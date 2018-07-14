"Ты сюда пришел голож*пый". Появилось видео, как "евробляхеры" поймали под Радой Гаврилюка

В Сети появилось видео потасовки между нардепом от "Народного фронта" Михаилом Гаврилюком и участниками акции протеста автомобилистов на еврономерах.

Видео инцидента, который произошел под станами Верховной Рады, опубликовал в Facebook журналист Василий Крутчак.

"Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голо*опый! Перекрасилось быстро г**но. Мы на Майдане вместе стояли", - кричали протестующие.

Мужчины заставляли нардепа вернуться на работу в парламент и проголосовать за закон. Его окружили и не давали пройти, при этом толкая и обвиняя в предательстве.

Напомним, ранее от водителей "евроблях" пытался дворами в центре Киева убежать сын президента Алексей Порошенко.