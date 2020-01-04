На Новый год боевики Донбасса перестрелялись между собой и сожгли жилой дом

Пламя от горящего дома было видно даже с украинских позиций / 1zoom.ru

Кремлевские наемники на Донбассе под Новый год устроили между собой перестрелку и сожгли жилой дом в селе Викторовка Донецкой области.

По данным украинской разведки, боевики сожгли дом в результате конфликта между собой. Пламя было видно даже с украинских позиций.

"Во время празднования Нового года представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка", – говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Один из украинских бойцов добавил, что "у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора" - они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, были слышны взрывы гранат.

Кроме того, в ночь на субботу, 4 января, пророссийские боевики Донбасса устроили стрельбу в Староласпе с приезжими русскими наемниками. По словам военных, конфликт произошел из-за того, что сепаратисты "недовольны отношением и контролем со стороны россиян".

Напомним, террористы "ЛДНР" на Донбассе начали комплектовать "штрафные роты" людьми, совершавшими преступления, уходившими в самовольные отлучки и недовольными условиями "службы".