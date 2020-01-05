В Киеве пьяная сотрудница полиции с мужем напала на патрульных

Конфликт с участием пьяной сотрудницы МВД произошел в ночь с 1 на 2 января/ Фото facebook.com/odesapolice

На Новый год в Киеве произошла стычка между патрульными и пьяной компанией, члены которой также имели отношение к МВД.

В ночь с 1 на 2 января на линию 102 поступил вызов от женщины, которая сообщила, что неизвестные выламывают дверь к ней в квартиру в доме улице Викентия Беретти, 14 и при этом представляются сотрудниками МВД. Прибыв на место инцидента, патрульные обнаружили женщину и двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения. Те сообщили, что пытаются попасть в квартиру к наркоманам, которые не дают им спокойно праздновать Новый год, передает Информатор.

Один из мужчин представился бывшим сотрудником МВД, при себе у него был предмет, похожий на травматический пистолет. Мужчина вел себя агрессивно - он сорвал с одного из копов нагрудную камеру и начал ломать устройство. Когда на буйного мужчину надевали наручники, его жена, которая работает в управлении мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины, подошла сзади к патрульной и швырнула девушку на пол. У пострадавшей обнаружили симптомы, похожие на сотрясение мозга.

На мужчину составили протокол за умышленное повреждение имущества, а его супругу задержали по статье 345 УК Украины (угроза или насилие в отношение сотрудника полиции).

Напомним, в Одессе празднование Нового года 2020 тоже обошлось не без проишествий. В одной из квартир женщина убила бывшего супруга - она несколько раз ударила его по голове деревянной скалкой.