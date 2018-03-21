На Волыни патрульные копы устроили драку с водителем: видео

В городе Любомль, что на Волыни, патрульные копы нанесли побои водителя и применили к нему баллончик со слезоточивым газом − из-за того, что он обвинил их в незнании украинского законодательства.

Инцидент случился на автозаправочной станции и был зафиксирован камерой пострадавшего мужчины. Позже видеозапись была опубликована на портале YouTube.

Как сообщается в описании к видео, водитель сделал замечание полицейским, которые якобы нарушили процедуру оформления административных материалов. В ответ на него один из копов "ответил хамством, начал путать в законах и нагло светить в камеру".

"После этого патрульный решил применить специальные средства и меры физического воздействия", - говорится в тексте.

Затем водителя доставили в райотдел, где оформили два протокола - за злостное неповиновение правоохранителям и мелкое хулиганство. По предварительным данным, сейчас они собирают материалы для открытия уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве патрульные на служебном авто влетели в эвакуатор.