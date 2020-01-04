"Пропаганда ненависти": Супрун пожаловалась на "бан" в Facebook из-за Бандеры

Ульяна Супрун раскритиковала политику Facebook о борьбе с дезинформацией.
Сообщение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о дне рождения Степана Бандеры было заблокировано в Facebook.
Как подчеркнула сама Супрун, ее пост был расценен как пропаганда ненависти.
"В статье от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более 6 тысяч "шеров" и охватил более полмиллиона читателей", - изложила свою версию бывшая украинская чиновница.
По ее словам, в сентябре 2019-го под бан также попало ее сообщение об угрозах формулы Штайнмайера.
Вместе с тем она раскритиковала политику Facebook о борьбе с дезинформацией заявив, что это способствует ведению гибридной войны агрессором, а "почти любое критическое сообщение сегодня может исчезнуть за желания владельцев ботоферм или разжигателей ненависти".
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Напомним, ранее в МИД ответили польским и израильским дипломатам в связи с заявлением о громким чествованием памяти Степана Бандеры.