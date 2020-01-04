"Пропаганда ненависти": Супрун пожаловалась на "бан" в Facebook из-за Бандеры

Ульяну Супрун забанили в Facebook / УНИАН

Сообщение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о дне рождения Степана Бандеры было заблокировано в Facebook.

Как подчеркнула сама Супрун, ее пост был расценен как пропаганда ненависти.

"В статье от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более 6 тысяч "шеров" и охватил более полмиллиона читателей", - изложила свою версию бывшая украинская чиновница.

По ее словам, в сентябре 2019-го под бан также попало ее сообщение об угрозах формулы Штайнмайера.

Вместе с тем она раскритиковала политику Facebook о борьбе с дезинформацией заявив, что это способствует ведению гибридной войны агрессором, а "почти любое критическое сообщение сегодня может исчезнуть за желания владельцев ботоферм или разжигателей ненависти".

Читайте также"Ебань*о похлеще мамаши": дочь Фарион скатилась до оскорблений в адрес евреев и поляков

Напомним, ранее в МИД ответили польским и израильским дипломатам в связи с заявлением о громким чествованием памяти Степана Бандеры.