"Забили забавы ради": в Киеве живодеры жестоко расправились с собакой

В Киеве живодеры жестоко замучили собаку / zelenyjmir.ru

В Киеве в лесополосе на Минском массиве нашли мертвую собаку в наморднике, которая была привязана поводком к дереву.

"Судя по всему, пса привязали и избили. Находится он там не очень долго", - говорится в сообщении в Facebook dtp.kiev.ua.

"Вот такой ужас увидела сегодня в лесу возле турников, возле дорожки, где ходят люди (Минский массив). Лежит собачка, привязана поводком к дереву… в наморднике… в ошейнике... мертвая. Не знаю, что за порода, не дворняжка, домашняя", - рассказала очевидица, которая также опубликовала фото жуткой находки.

/ @dtp.kiev.ua

В Сети пользователи не выбирали слов, комментируя жестокость живодеров:

"До каких пор безнаказанно будут происходить издевательства над животными", "Забила какая то тварь просто забавы ради, сука...нах такие люди живут среди нас-не понимаю", "Пи...ры,в аду гореть вам душегубы", "Нелюди. Мразота", "Пусть этих нелюдей постигнет та же участь", "Надеюсь что их ждёт пекло", "Сволочи, а не люди", - прокомментировали увиденное пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине зверски пытали поросенка газовой горелкой.