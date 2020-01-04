На Житомирщине парень зверски пытал живого поросенка газовой горелкой - фото 18+

Поросенка после пыток съели / Фото t.me/dtpkiev/112237

В поселке Чопович Житомирской области произошел жуткий случай жесткого обращения с животными – местный подросток пытал маленького живого поросенка газовой горелкой и выложил видео пыток в Сеть.

Шокирующие фото и видео опубликовало в соцсетях сообщество dtp.kiev.ua. Активистам удалось не только установить личность живодера, но и съездить к нему "в гости". Однако, дома никого не было.

Позже к защитникам животных с претензиями обратился парень, который пытал поросенка, и его мать.

"Они сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать", – говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото t.me/dtpkiev/112237

Фото t.me/dtpkiev/112237

Фото t.me/dtpkiev/112237

Руководство поселка Чопович пообещало провести беседы с семьей юного живодера. Однако, открыть производство по факту жестокого обращения с животным невозможно, поскольку поросенка уже съели. К слову, ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины за обращение с животными с особой жестокостью предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее в Сумской области две студентки засняли на видео, как бросают котят в открытый колодец. Пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко позже сообщила, что девушки могут сеть за решетку на 8 лет за издевательства над безобидными животными.

Как сообщал Главред, в Сети появились фото, на которых народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич запечатлен с оружием на фоне мертвых африканских животных.