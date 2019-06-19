Выбросившая в лес котенка ведущая решила оправдаться, но вышло только хуже

19 июня 2019, 16:55

Телеведущая Татьяна Гончарова решила объясниться за котенка, но при этом не прояснила самый важный вопрос, который мучил пользователей сети

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / facebook.com/goncharovatetyana

Ведущая телеканала UA:Первый Татьяна Гончарова обвинила во всех бедах людей, которые осудили ее за брошенного котенка.

Об этом журналистка написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ведущая пожаловалась, что за то, что она поделилась историей с котенком в соцсетях, на нее накинулись все, кому не лень, затегали чиновником, и госорганы, и даже начали писать пожелания с угрозами. При этом она проигнорировала тех волонтеров и сотрудников приютов, которые откликнулись в сети, и даже писали, чтобы она сообщила координаты - они заберут нещасного котенка из леса.

С сарказмом она сравнила нападки на себя сейчас, с нападками во время работы на 112 канале, и представила себя со всех сторон белой и пушистой, которую все обижают:

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / скриншот

"Вот и эта история. Я всю жизнь подбирала всех, кого можно было подобрать, спасала всех, кого можно было спасти. Но не в этот раз. Дело не в самой истории и не в том, что я спасовала перед кричащим котенком (хотя через 15 минут я вернулась за ним, но уже не нашла, но даже не в этом суть, как и не буду спрашивать вас, а что вы знаете о жизни котов вблизи сел в лесу или вы котиков видите только на фоточках в фб?!), понимая, что не могу взять на себя ответственность за него, а в том, что я захотела эту историю рассказать. Вы серьезно думаете, что публичный человек случайно вдруг становится говном и исчадием ада на глазах у публики?!Нет, почти то, что случилось, я и предполагала. Я хотела измерить, нарвавшись, уровень вашей …черноты. ( Как раз книгу дочитала Рут Веа "У лісі, лісі темному..")", - заявила Гончарова.

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / скриншот

При этом она так и не дала логического пояснения, зачем котенка подбирать, если не хочешь им заниматься, или зачем его отвозить в лес, а не в приют, или в конце-концов - зачем об этом хвастаться в сети.

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / скриншот

"Вопрос к вам - для чего вы взяли котенка с леса домой, потом вам не хватило сил слушать его мяуканье и обратно вывезли в лес, а итоге написали об этом всем в Фб?", "Таня в чем трудность дать адрес.. а не раздувать эту тему. То , как ты поступила мне не нравится .. тебе нравится. Но , то ,что ты говоришь .. через неделю поеду отдам тебе .. не похоже на человека , которому я хочу говорить здравствуй !", "Я видела, как живут коты в селе, это ужасно. Вернулись через 15 минут за котёнком? В лес? Серьёзно? Очень нужно "лицо" спасти? Не переживайте, выборы частично сотрут память окружающих. Всех спасти нельзя, но если всем сидеть, и ничего не делать, то никого спасти не удасться. И да, лучше бы вы фото паспортов котов с отметками про прививки выложили, если такие "домашним" котам делали", - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / скриншот

Зато Татьяна успела прорекламировать проект Исландия,  в котором якобы 2 год участвует, и "опустить" всех окружающих.

"Найдется среди вас хоть один, который помог всем, кому можно помочь? Спас всех, кого встретил на своем пути? Я не поверю, увольте. Количество говна внутри нас растет быстрее, чем горы пластика в океане, но нам важно замечать не в своем глазу бревно, а соломинку. Так и будем плыть, пока не захлебнемся, пристегните ремни покрепче", считает Гончарова.

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / скриншот

До этого Гончарова шокировала сети признанием, что сначала подобрала в лесу котенка, а потом отвезла его и бросила снова в лесу. Представители приютов, волонтеры и просто знакомые писали, что лучше бы она отдала кота им.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал животные Татьяна Гончарова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:54
Суд "обломал" пытавшегося запретить КиевПрайд нардепа Мосийчука
17:45
Сериал Чернобыль 1 серия с украинским переводом: смотреть онлайн Видео
17:44
Умершего Тымчука зарегистрировали в Раде как "присутствующего"
17:25
Социологи рассказали, скольких украинцев устраивает работа Зеленского-президента
17:12
Большая маленькая ложь 2 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн Видео
17:09
Названа предварительная версия гибели Тымчука
16:57
Был угнетен и выпивал: в полиции считают, что Тымчук мог свести счеты с жизнью
16:55
Выбросившая в лес котенка ведущая решила оправдаться, но вышло только хуже
16:49
СМИ узнали, кто заменит погибшего Тымчука в Раде до выборов
16:14
Стало известно, куда именно попала смертельная для Тымчука пуля
16:01
Главные новости 19 июня: возможные причины смерти Тымчука и имена обвиняемых в крушении Боинга Фото
15:50
Определился соперник Зари в Лиге Европы
15:43
В полиции назвали три версии гибели Тымчука
15:40
Дочь Поляковой попала в больницу - что случилось
15:34
"Вот теперь заметно, что в стране смена власти": соцсети обсуждают гибель Дмитрия Тымчука
15:28
Олимпик допустили к новому сезону УПЛ
15:16
В Раде почтили память Тымчука минутой молчания
15:09
Дарио Срна покинул Кальяри
15:07
Дмитрий Тымчук застрелился: версии правоохранителей, чем был известен нардеп
14:49
Украинская телеведущая выбросила котенка в лес и похвасталась этим: соцсети в бешенстве
14:48
Определились потенциальные соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов
14:42
Стали известны подробности гибели Тымчука
14:29
Жена украинского футболиста поразила всех жарким танцем Видео
14:26
Омелян пообещал отомстить за смерть Тымчука
14:23
Нидерланды объявили виновных в крушении боинга на Донбассе: среди них украинец Видео
14:13
Болезнь Паркинсона, припадок или перегрелась: врач объяснил, почему Меркель дрожала рядом с Зеленским Видео
13:39
В Харькове снова скандал из-за маршала Жукова, Вятрович уже грозит личными карами Кернесу
13:27
В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук
13:19
УЕФА отклонил апелляцию по Мораесу
13:11
Наследство Алибасова: появился новый претендент
13:00
Конкуренты Зеленского активизировались: в рейтинге партий на выборах в Раду произошли изменения
12:42
Подорожание на 50-100%: как рынок электроэнергии отразится на платежках населения
12:31
Футболист Шахтера Ордец перешел в российский клуб
12:28
Сергей и Снежана Бабкины назвали необычное имя сына
12:10
В Донецке прогремел мощный взрыв: бывший военный разведчик назвал причину Видео
12:02
Atlas Weekend 2019: A$AP ROCKY стал новым хедлайнером Видео
11:34
Аварийная посадка самолета Киркорова: в сети появилось видео Видео
11:15
"Сидит у Порошенко и плачет": скандальную чиновницу выгоняют из партии ЕС — журналист Видео
10:49
Королевский кортеж сбил человека в Великобритании
10:43
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
10:33
"Молился – и Всевышний помог": озвучены новые подробности содроганий Меркель рядом с Зеленским Видео
10:27
Газпром готовит для Украины зимний цунг-цванг мнение
10:00
Atlas Weekend 2019: программа и участники
09:59
В Минобороны передумали обзывать Зеленского уклонистом
09:54
"Путин у рубежа": Каспаров предупредил, что президент РФ обязательно куда-то пойдет
09:27
"Опасное купание": на Луганщине в больницу попали 15 детей
09:24
Доллар и евро в Украине придушили
09:18
Смерть Мурси будет иметь далеко идущие последствия мнение
08:52
Давление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада мнение
08:50
Украинцев ждет тепловой рывок перед похолоданием
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять