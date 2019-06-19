Выбросившая в лес котенка ведущая решила оправдаться, но вышло только хуже

Татьяна Гончарова / facebook.com/goncharovatetyana

Ведущая телеканала UA:Первый Татьяна Гончарова обвинила во всех бедах людей, которые осудили ее за брошенного котенка.

Об этом журналистка написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ведущая пожаловалась, что за то, что она поделилась историей с котенком в соцсетях, на нее накинулись все, кому не лень, затегали чиновником, и госорганы, и даже начали писать пожелания с угрозами. При этом она проигнорировала тех волонтеров и сотрудников приютов, которые откликнулись в сети, и даже писали, чтобы она сообщила координаты - они заберут нещасного котенка из леса.

С сарказмом она сравнила нападки на себя сейчас, с нападками во время работы на 112 канале, и представила себя со всех сторон белой и пушистой, которую все обижают:

Татьяна Гончарова / скриншот

"Вот и эта история. Я всю жизнь подбирала всех, кого можно было подобрать, спасала всех, кого можно было спасти. Но не в этот раз. Дело не в самой истории и не в том, что я спасовала перед кричащим котенком (хотя через 15 минут я вернулась за ним, но уже не нашла, но даже не в этом суть, как и не буду спрашивать вас, а что вы знаете о жизни котов вблизи сел в лесу или вы котиков видите только на фоточках в фб?!), понимая, что не могу взять на себя ответственность за него, а в том, что я захотела эту историю рассказать. Вы серьезно думаете, что публичный человек случайно вдруг становится говном и исчадием ада на глазах у публики?!Нет, почти то, что случилось, я и предполагала. Я хотела измерить, нарвавшись, уровень вашей …черноты. ( Как раз книгу дочитала Рут Веа "У лісі, лісі темному..")", - заявила Гончарова.

Татьяна Гончарова / скриншот

При этом она так и не дала логического пояснения, зачем котенка подбирать, если не хочешь им заниматься, или зачем его отвозить в лес, а не в приют, или в конце-концов - зачем об этом хвастаться в сети.

Татьяна Гончарова / скриншот

"Вопрос к вам - для чего вы взяли котенка с леса домой, потом вам не хватило сил слушать его мяуканье и обратно вывезли в лес, а итоге написали об этом всем в Фб?", "Таня в чем трудность дать адрес.. а не раздувать эту тему. То , как ты поступила мне не нравится .. тебе нравится. Но , то ,что ты говоришь .. через неделю поеду отдам тебе .. не похоже на человека , которому я хочу говорить здравствуй !", "Я видела, как живут коты в селе, это ужасно. Вернулись через 15 минут за котёнком? В лес? Серьёзно? Очень нужно "лицо" спасти? Не переживайте, выборы частично сотрут память окружающих. Всех спасти нельзя, но если всем сидеть, и ничего не делать, то никого спасти не удасться. И да, лучше бы вы фото паспортов котов с отметками про прививки выложили, если такие "домашним" котам делали", - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Татьяна Гончарова / скриншот

Зато Татьяна успела прорекламировать проект Исландия, в котором якобы 2 год участвует, и "опустить" всех окружающих.

"Найдется среди вас хоть один, который помог всем, кому можно помочь? Спас всех, кого встретил на своем пути? Я не поверю, увольте. Количество говна внутри нас растет быстрее, чем горы пластика в океане, но нам важно замечать не в своем глазу бревно, а соломинку. Так и будем плыть, пока не захлебнемся, пристегните ремни покрепче", считает Гончарова.

Татьяна Гончарова / скриншот

До этого Гончарова шокировала сети признанием, что сначала подобрала в лесу котенка, а потом отвезла его и бросила снова в лесу. Представители приютов, волонтеры и просто знакомые писали, что лучше бы она отдала кота им.