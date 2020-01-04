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"Московская дрянь": Сеть бурлит из-за приезда в Украину Хакамады

4 января 2020, 19:40

Выступление Ирины Хакамады планируется 27 февраля в Киеве.

Ирина Хакамада
Ирина Хакамада / Фейсбук И.Хакамады

Новости о том, что в Украину планирует приехать экс-замглавы Госдумы России, а ныне известная бизнес-коуч Ирина Хакамада вызвала большой резонанс в Сети.

Ранее было анонсировано, что выступление Хакамады планируется 27 февраля в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum в Киеве.

В частности, бывший народный депутат, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров возмущен анонсированным приездом в Хакамады.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения... Вся московская нечисть, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину... Подножный корм в Москве кончился, отощавшие, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров о приезде Хакамады в своем Facebook.

"Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group повідомила, що 27 лютого до Києва на будівельний форум DreamBig приїде Ірина Хакамада, щоб прочитати лекцію. Та сама Хакамада, котра в 2014 році підтримала анексію Криму, а в 2017 вже зайняла "компромісну позицію" - мовляв, Крим таки був українським, але тепер цілком собі російський, тільки РФ мала би Україні котру копійку за Крим заплатити. В експертному середовищі розгорнулась дуже гостра дискусія з приводу цього візиту, першого з початку війни. Хтось не бачить в цьому проблеми, хтось обурений, інші, навпаки, в захваті від "сильної і розумної жінки" і раді візиту. На мою думку, сама по собі Хакамада, "розумна покупателька Криму", - не найважливіше в цьому інциденті. Суто з точки зору політичних технологій і агітпропу важливіше відновлення процесу впихування Україні знов "хороших русскіх" в якості "друзів і партнерів". Спочатку "хороші русскіє", потім – всі інші, а потім раптом виявляється, що ми знов колонія Кремля. Так щоразу було. Тому принципове тут не те, що Хакамада – "хорошая", принципово, що вона – "русская". Лояльна до влади політична діячка держави-агресора наприкінці шостого року війни з РФ. І нам її через якихось будівельників намагаються пропхати як "хорошую русскую", експерта, цінного фахівця тощо. І це дуже погана ситуація - безвідносно до Хакамади особисто (може, сама по собі, як "сферичний кінь у вакуумі", поза реаліями війни – вона і непогана людина, і фахівець хороший, але це не те, що нас має цікавити). Це моя фахова думка як політичного експерта", - подчеркнул политолог Алексей Голобуцкий.

"Хакамада: "Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым". 17 апреля 2014 г. Тут така чергова справа — до нас деякі малороси-фірмачи намагаються привезти цю путінську шльондру-кримнашистку. Як кажуть, нічого особистого, тільки бізнес (квитки — від 1300 грн). Але не для нас. Поясніть їм, будь ласка, чому їм ці гроші поперек горла встануть, бо вони занадто тупі. Або роблять вигляд, що ніхто нічого не пам’ятає. А ні", - отметил журналист Айдер Муждабаев.

"Спасибо Irina M. Khakamada за отвлечение внимания порохоботов от новогоднего поздравления Зеленскогота фб истерика, что с ними случилась после анонса Вашего приезда - бальзам на глазаскорее ждём Вас в Киевеистерики недостаточно, ждём майдан с красными линиями, а лучше - с красными списками", - добавил журналист Макс Назаров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве, 27 февраля в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum вступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада.

Россия Крым Рефат Чубаров Алексей Голобуцкий Украина Ирина Хакамада
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