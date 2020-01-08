Баканова заметили во время отдыха на элитном курорте Куршевель

Баканова "застукали" на фешенебельном курорте / Фото: Facebook/Михаил Ткач

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции Куршевель.

Как сообщает в Facebook журналист проекта журналистских расследований Схемы Михаил Ткач, фотографии сделаны 8 января 2020 года.

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. 8.01.2020", - написал автор.

/ Фото: Facebook/Михаил Ткач

/ Фото: Facebook/Михаил Ткач

/ Фото: Facebook/Михаил Ткач

Как известно, Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

В комментариях пользователи преимущественно негативно отреагировали на фешенебельный праздничный отдых главы ключевой силовой структуры страны.

"Тот случай, когда находясь на посту руководителя спецслужбы, не покидая оперативную работу", Юедненький, на Буковель денег не хватило", "Поехал на курсы?", "По роботе...", "Вербует резидентуру среди лыжников-олигархов", "Спалили закладку тайника для агента СБУ", "Под прикрытием", "В стране вообще хоть кто то есть, кроме Портнова?", "Мог усы наклеить", "Там хоть снег есть. Вот человек и поехал", - написала интернет-публика.

Как ранее сообщалось, одну из самых дорогих яхт, на которой отдыхает пятый президент Украины Петр Порошенко, заметили возле острова с лучшими пляжами. Так, 60-метровая яхта KATINA время от времени подходит к острову Фрегат Сейшельского архипелага.

Напомним, юрист Андрей Портнов сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко отдыхает на дорогой яхте возле Сейшельских островов.