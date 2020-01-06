Лучшие в мире пляжи: стали известны скандальные подробности отдыха Порошенка на Сейшелах

Петр Порошенко / УНИАН

Одну из самых дорогих яхт, на которой отдыхает пятый президент Украины Петр Порошенко, заметили возле острова с лучшими пляжами. Так, 60-метровая яхта KATINA время от времени подходит к острову Фрегат Сейшельского архипелага.

"Остров известен, как уединенный частный курорт. Журнал Times признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире", - написал украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал фото острова.

Как ранее сообщал Главред, юрист Андрей Портнов сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко отдыхает на дорогой яхте возле Сейшельских островов.