Лучшие в мире пляжи: стали известны скандальные подробности отдыха Порошенка на Сейшелах

Андрей Портнов заверил, что пятый президент Украины на одной из самых дорогих яхт посещает уединенный частный курорт.
Одну из самых дорогих яхт, на которой отдыхает пятый президент Украины Петр Порошенко, заметили возле острова с лучшими пляжами. Так, 60-метровая яхта KATINA время от времени подходит к острову Фрегат Сейшельского архипелага.
"Остров известен, как уединенный частный курорт. Журнал Times признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире", - написал украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Кроме того, он опубликовал фото острова.
Как ранее сообщал Главред, юрист Андрей Портнов сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко отдыхает на дорогой яхте возле Сейшельских островов.