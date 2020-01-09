"Больше чем в 250 раз": в Одессе арестовали имущество сгоревшего колледжа

Пожар в одесском колледже / od.dsns.gov.ua

Киевский районный суд Одессы арестовал имущество сгоревшего колледжа, где погибли 16 человек. Все, что осталось после смертельного пожара, является вещественными доказательствами.

Отмечается, что следователь полиции ходатайствовал об аресте имущества.

"Вследствие пожара погибли 16 человек и получили разной степени телесные повреждения различной степени тяжести 32 человека", - цитирует УНИАН постановление суда.

В результате пожара огонь повредил многоэтажное здание, остаточная стоимость которого составляет 4,151 миллиона гривен, уничтожено имущество колледжа, имущество других физических и юридических лиц, общая стоимость которого, по состоянию на 4 декабря, составляет сумму, которая "больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

Таким образом, под арестом также оказалось имущество, изъятое 17 декабря во время дополнительного осмотра места происшествия: навесной замок с поврежденной скобой, почти 250 образцов полимерной отделки из разных помещений, листы ламинированного ДСП с лестничных маршей между первым и вторым этажами, и пр.

Как ранее сообщал Главред, правительственная комиссия по расследованию смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса закончила работу и назвала причину трагедии.