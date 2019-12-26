Пожар в Одессе: опознана последняя жертва трагедии

Борис Александров погиб в смертельном пожаре / Фото facebook.com/alexandrovboris

В Одессе после жуткого пожара на Троицкой эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших. Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова.

Прощание с погибшим состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова, пишет местное издание Думская. Кроме того, сегодня, 26 декабря , в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара - 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, 25 декабря простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком, который погиб во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщал Главред, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. Позже стало известно, что пожар в Одессе забрал жизни 16 людей. Основной версией причин пожара на Троицкой является воспламенение бытового электрического оборудования на третьем этаже здания - об это свидетельствуют результаты работы правительственной комиссии.