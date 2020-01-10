"Поджог и взрыв": во Львове случилось огненное ЧП, опубликованы фото и видео

Во Львове сгорело одно авто, а еще одно - повреждено / lv.dsns.gov.ua

В ночь на пятницу, 10 января, во Львове загорелся автомобиль Газ-33023, также огонь повредил перекрытия гаража и авто Fiat.

Пожар произошел по адресу ул. Подмурная, 2, спасатели узнали о возгорании в 00:18, а в 00:39 ликвидировали его, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Львовщине.

Во Львове прогремел взрыв, а потом загорелось авто, сообщает 24 канал.

Издание выяснило, что владельцем микроавтобуса является охранник жилого комплекса, который находится возле места происшествия. Мужчина уверен, что его машину специально подожгли. По его словам, в авто была монтажная пена и краска.

"В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Газ-33023. Повреждено перекрытие на площади 3 кв. м в кирпичном гараже, размером 5×8 м. В автомобиле Fiat Grande Punto повреждено лакокрасочное покрытие на площади 1 кв. м и задняя фара", - добавили в ГСЧС.

Пожар во Львове: видео с места ЧП

Напомним, 21 декабря в Шевченковском районе Львова прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате взрыва пострадал мужчина, повреждены окна, двери и наружная облицовка дома.