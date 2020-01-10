В киевском метро закрывали Майдан Независимости и пересадку: названа причина

Сегодня в подземке станцию Майдан Независимости закрывали на вход и выход.
В пятницу, 10 января, в Киеве закрывали станцию метро Майдан Независимости и пересадку на Крещатик.
Майдан и пересадку на Крещатик закрывали на вход и выход, сообщили в Киевском метрополитене.
По его данным, станция и пересадка были закрыты из-за анонимного звонка о минировании.
Позже Майдан Независимости и пересадку на Крещатик открыли.
"Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!" - отмечается в сообщении.
Ранее в киевском метро не раз "минировали" станции. Напомним, в конце декабря 2019 года на станции Крещатик эскалатор "укусил" девушку-нарушительницу и порвал ей пальто.