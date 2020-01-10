В киевском метро закрывали Майдан Независимости и пересадку: названа причина

Сегодня в метро Киева искали взрывчатку / gogetnews.info

В пятницу, 10 января, в Киеве закрывали станцию метро Майдан Независимости и пересадку на Крещатик.

Майдан и пересадку на Крещатик закрывали на вход и выход, сообщили в Киевском метрополитене.

По его данным, станция и пересадка были закрыты из-за анонимного звонка о минировании.

Позже Майдан Независимости и пересадку на Крещатик открыли.

"Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!" - отмечается в сообщении.

Ранее в киевском метро не раз "минировали" станции. Напомним, в конце декабря 2019 года на станции Крещатик эскалатор "укусил" девушку-нарушительницу и порвал ей пальто.