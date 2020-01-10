На Донбассе у позиций украинских бойцов рванул вражеский беспилотник, есть раненые

Беспилотник врага взорвался в зоне ООС в четверг.
В четверг, 9 января, на Донбассе в районе операции Объединенных сил возле позиций украинских воинов взорвался вражеский беспилотный летательный аппарат.
В результате взрыва беспилотника пострадали трое защитников Украины, говорится на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
По его данным, один воин получил множественные осколочные ранения, а у двух бойцов - акубаротравма (последствие контузии, разрыв или повреждение барабанных перепонок).
"…раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-центре штаба ООС сообщили, что на Донбассе 9 января противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.