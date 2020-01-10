На Донбассе у позиций украинских бойцов рванул вражеский беспилотник, есть раненые

На Донбассе в результате взрыва вражеского беспилотника пострадали украинские воины / УНИАН

В четверг, 9 января, на Донбассе в районе операции Объединенных сил возле позиций украинских воинов взорвался вражеский беспилотный летательный аппарат.

В результате взрыва беспилотника пострадали трое защитников Украины, говорится на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По его данным, один воин получил множественные осколочные ранения, а у двух бойцов - акубаротравма (последствие контузии, разрыв или повреждение барабанных перепонок).

"…раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-центре штаба ООС сообщили, что на Донбассе 9 января противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.