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В разведке узнали свежайшие потери боевиков на Донбассе

11 января 2020, 12:07

На востоке Украины за первые десять дней 2020-го ранены и травмированы свыше 20 противников, выяснили в разведке.

В разведке узнали потери боевиков на Донбассе за первые десять дней 2020-го - Новости Донбасса
В разведке сообщили, что на Донбассе в 2020-м ликвидированы 12 боевиков / Скриншот

В зоне операции Объединенных сил на востоке Украины за первые десять дней 2020 года были уничтожены 12 боевиков.

С начала нового года на Донбассе были ранены и травмированы более 20 боевиков, сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на сведения разведки.

По данным разведки, на востоке Украины был ранен или травмирован 21 противник.

"...потери российско-оккупационных войск за первые десять дней нового года составили 33 человека: безвозвратные - 12 человек; раненые и травмированные - 21 человек; вооружение и военная техника - одна единица", - отмечается в сообщении.

Напомним, украинская сторона обвиняет боевиков в том, что на Донбассе они осуществляют обстрелы, несмотря на договоренности о прекращении огня. Украинские воины открывают ответный огонь.

Ранее в разведке сообщили, что на востоке Украины на протяжении 2019 года были уничтожены 619 боевиков, а травмированы и ранены - 939.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс разведка потери ООС
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