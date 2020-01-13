Были без сознания: в полиции рассказали об утонувшем автомобиле с четырьмя телами

Люди даже не пытались выбраться из тонущего автомобиля / Фото: пресс-служба Нацполиции

В селе Вишневое Днепропетровской области в водоеме на глубине в три метра спасатели обнаружили автомобиль с четырьмя телами, среди которых было трое взрослых и один ребенок.

"На автомобиле еще работали габаритные огни, поэтому мы быстро установили место расположения. Каких признаков, внешних попыток выбраться обнаружено не было", - сообщил руководитель управления реагирования ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Руслан Мураль, информирует ТСН.

Правоохранители уточняют, что внедорожник Toyota Land Cruiser ехал по скользкой дороге. Затем водитель внезапно изменил траекторию движения, и машина упала в водоем. По внешним признакам, перед падением автомобиль перевернулся, поэтому, очевидно, пассажиры были без сознания, поскольку не осуществляли попыток выбраться из воды. Спасатели обнаружили машину в пруду за пять метров от берега.

В результате трагического инцидента погибли 37-летние супруги, их 14-летняя дочь и 38-летняя женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что вечером 12 января возле села Вишневое Днепропетровской области авто Toyota Land Cruiser съехало в водоем. Машину вытащили из воды, и нашли в салоне четыре тела.

Напомним, огненное смертельное ДТП произошло в Киеве на бульваре Дружбы Народов. В ночь на воскресенье, 12 января, иномарка врезалась в отбойник, потом снесла столб и загорелась.