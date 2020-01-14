В Слуге народа определились с кандидатами на должности глав ключевых комитетов Рады

Давид Арахамия / УНИАН

Главой комитета Верховной Рады по внешней политике вместо Богдана Яременко станет нардеп от Слуги народа Александр Мережко, заявил руководитель президентской фракции Давид Арахамия.

В Раду Мережко прошел под номером 85 по списку Слуги народа.

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - подчеркнул Арахамия в комментарии журналистам.

Отметим, что Мережко является главой подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета парламента, он - юрист, специалист по международному праву. До избрания народным депутатом являлся профессором кафедры права Киевского национального лингвистического университета, а также в Люблинском католическом университете.

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Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.