В Слуге народа назвали кандидатов на пост главы международного комитета Рады

Богдану Яременко нашли замену на посту главы комитета Рады / УНИАН

Кандидатами на пост председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества являются народные депутаты от партии Слуга народа Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко, сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, на заседании фракции было рассмотрено заявление Яременко об отставке с должности председателя комитета: "Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - отметила Кравчук в Facebook.

Читайте такжеЭхо секс-скандала: в Слуге народа переизберут главу комитета ЯременкоВ свою очередь нардеп от Слуги народа Сергей Швец сообщил, что фракция партии Слуга народа неформально решила, что Яременко больше не может возглавлять Комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"У нас никакого формального решения фракция пока, по крайней мере, на сегодняшнем собрании, не принимала в отношении должности председателя международного парламентского комитета... Гласно, негласно фракцией все же принято неформальное решение, Богдан Васильевич (Яременко) не сможет в дальнейшем занимать эту должность, поскольку эта должность касается репутации страны, репутации парламента в целом", - сказал Швец в комментарии УНИАН.

В то же время, отметил он, учитывая авторитет в дипломатических кругах и знания Яременко в этой сфере, он должен остаться работать в комитете.

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Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.