Двое нардепов попались на кнопкодавстве в Раде

Вадима Новинского обвинили в неперсональном голосовании / УНИАН

Двое народных депутатов отметились кнопкодавством в зале Верховной Рады во вторник, 14 января.

В частности, представители Оппозиционного блока внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили во время регистрации на первом пленарном заседании парламента в 2020 году.

При этом не персональное голосование народных избранников успели зафиксировать на видео.

Как отмечает движение Чесно, Новинский нажал кнопку на своем месте, а после этого сделал то же самое на пульте у своего соседа по залу Мусы Магомедова.

В свою очередь Шпенов нажал кнопки при регистрирации самого себя, а также отсутствовавшего Дмитрия Шенцева.

Читайте также"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавов

Напомним, ранее нардепы в Раде изобрели новый способ кнопкодавства.