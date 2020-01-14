Двое нардепов попались на кнопкодавстве в Раде

Кнопкодавство народных избранников успели зафиксировать на видео.
Двое народных депутатов отметились кнопкодавством в зале Верховной Рады во вторник, 14 января.
В частности, представители Оппозиционного блока внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили во время регистрации на первом пленарном заседании парламента в 2020 году.
При этом не персональное голосование народных избранников успели зафиксировать на видео.
Как отмечает движение Чесно, Новинский нажал кнопку на своем месте, а после этого сделал то же самое на пульте у своего соседа по залу Мусы Магомедова.
В свою очередь Шпенов нажал кнопки при регистрирации самого себя, а также отсутствовавшего Дмитрия Шенцева.
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Напомним, ранее нардепы в Раде изобрели новый способ кнопкодавства.