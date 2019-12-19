Голосование пахом: нардепы в Раде изобрели новый способ кнопкодавства

В Верховной Раде процветает кнопкодавство / фото: comments.ua

В Верховной Раде народные депутаты изобрели новый способ не персонального голосования.

В частности, для того, чтобы голосовать за своего коллегу, народные избранники сооружают конструкцию на выдвижном столике. При этом она упирается в соответствующую кнопку на персональном пульте, а в момент голосования нардеп подвигает столик вперед, тем самым нажимая кнопку за своего коллегу.

Отметим, что такой способ кнопкодавства позволят избежать обвинений в голосовании "за того парня", ведь формально нардеп, занимающийся не персональным голосованием, не касается руками пульта своего коллеги.

На новый тренд в Раде обратили внимание в общественном движении Честно. Там отметили, что новый способ кнопкодавства используют нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный.

Читайте также"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавов

"На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий "кнопкодавитель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир", - рассказали активисты, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что во время голосования за поправку к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное "устройство". В результате этих действий на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

Во время голосования за другую поправку к тому же законопроекту Черный, стоя, рукой нажал на кнопку на пульте, а "механизм", судя по всему, подтолкнул областью тела в районе пояса.

Напомним, ранее в Раде определился "юбилейный" кнопкодав.