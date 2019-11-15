В Раде "спалили" сразу трех "нечистых на руку" нардепов: видео

Кнопкодавство / comments.ua

Новую порцию кнопкодавов поймали в Верховной Раде на вечернем заседании в четверг, 14 ноября. Факты неперсонального голосования зафиксированы во время рассмотрения предложения спикера парламента Дмитрия Разумкова пригласить в сессионный зал детей и предоставить им слово для выступления в рамках инициативы ЮНИСЕФ к 30-й годовщине Конвенции ООН о правах ребенка.

По данным движения Чесно, народный избранник от Оппозиционной платформы - За життя Николай Скорик. Депутат нажал зеленые кнопки за себя и за своего соседа слева.

При этом нардеп-мажоритарщик от ОПЗЖ Александр Пономарев, которого уже ловили на подобном, также проголосовал за своего соседа.

В третьем факте кнопкодавства подозревают депутатов Валерия Лунченко и Василия Петевку.

"Подозрение падает на внефракционных мажоритарщиков из Закарпатья Валерия Лунченко и Василия Петевку: кто-то из них двоих проголосовал "за", вероятно, вместо другого закарпатского мажоритарщика - Роберта Горвата, который сидит как раз между Лунченко и Петевкой", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее нардеп из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Василий Нимченко попался на кнопкодавстве.