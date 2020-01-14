Советник Зеленского рассказал, как украинские эксперты заставили Иран признать сбитие Боинга

Андрей Ермак / УНИАН

Андрей Ермак, советник по международным делам президента Украины Владимира Зеленского, заявил о том, что исключительно слаженная и принципиальная позиция украинских экспертов и спасателей привела к тому, что Иран признал свою вину в сбитию Боинга украинского авиаперевозчика МАУ.

"Эта версия (сбитие ракетой лайнера - Главред) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана. На месте круглосуточно работала экспертная и поисково-спасательная группа, в нее вошли вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ", - заявил он в комментарии порталу УП.

Напомним, ранее эксперт по международным делам Илья Куса рассказал о том, почему Украина стала заложницей разборок между властями США и властями Ирана.