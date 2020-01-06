Риски для Украины: эксперт оценил эскалацию вокруг Ирана

Россия будет действовать наступательно, считает Павел Фельгенгауэр.
Целью наступательных действий России является гарантирование того, чтобы Украина не стала плацдармом для НАТО, заявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Он подчеркнул, что после встречи в "нормандском формате" президенту Владимиру Зеленскому дали понять, что с ним Кремль будет общаться и договариваться, если он установит, как в свое время Виктор Янукович, некоторую диктатуру, или хотя бы "прижмет к ногтю оппозицию".
"От Зеленского ждут подавления оппозиции, чтобы он показал себя "молодцом". От него требуют "прищучить" националистов – об этом и Песков говорил не раз. Ведь это убивает одновременно много разных "птичек". Зеленский станет изолированным от разных "плохих", в понимании Кремля, людей и ему не останется ничего, как стать российским сателлитом", - отметил эксперт в интервью Апострофу.
Отвечая на вопрос о том, начнется ли мощное наступление РФ на Украину в случае серьезной эскалации на Ближнем Востоке, Фельгенгауэр сказал: "Если начнется серьезная эскалация, которая будет угрожать общей конфронтацией России с США и американскими союзниками. Наши генералы что пишут? Что в случае конфликта американские генералы и их союзники быстро выдвинутся в Украину, займут там позиции, разместят ракеты, самолеты где-то там в Полтаве или в Сумах и нацелят их на Москву. А этого нельзя допустить. Значит в случае особого довоенного периода нужно действовать наступательно".
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Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не готово принять Украину из-за риска возникновения прямого конфликта с Россией.