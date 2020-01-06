Риски для Украины: эксперт оценил эскалацию вокруг Ирана

Россияне, Россия, военные / glavpost.com

Целью наступательных действий России является гарантирование того, чтобы Украина не стала плацдармом для НАТО, заявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

Он подчеркнул, что после встречи в "нормандском формате" президенту Владимиру Зеленскому дали понять, что с ним Кремль будет общаться и договариваться, если он установит, как в свое время Виктор Янукович, некоторую диктатуру, или хотя бы "прижмет к ногтю оппозицию".

"От Зеленского ждут подавления оппозиции, чтобы он показал себя "молодцом". От него требуют "прищучить" националистов – об этом и Песков говорил не раз. Ведь это убивает одновременно много разных "птичек". Зеленский станет изолированным от разных "плохих", в понимании Кремля, людей и ему не останется ничего, как стать российским сателлитом", - отметил эксперт в интервью Апострофу.

Отвечая на вопрос о том, начнется ли мощное наступление РФ на Украину в случае серьезной эскалации на Ближнем Востоке, Фельгенгауэр сказал: "Если начнется серьезная эскалация, которая будет угрожать общей конфронтацией России с США и американскими союзниками. Наши генералы что пишут? Что в случае конфликта американские генералы и их союзники быстро выдвинутся в Украину, займут там позиции, разместят ракеты, самолеты где-то там в Полтаве или в Сумах и нацелят их на Москву. А этого нельзя допустить. Значит в случае особого довоенного периода нужно действовать наступательно".

Читайте также"Путин может воспользоваться": эксперт оценил вероятность наступления РФ на Украину

Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не готово принять Украину из-за риска возникновения прямого конфликта с Россией.