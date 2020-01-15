Посол Украины США пролил свет на ситуацию с закупкой Javelin

ПТРК Javelin / УНИАН

Официальный Киев в первый раз в формате прямой сделки приобрел у США крупную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

С таким заявлением выступил руководитель украинского посольства в США Владимир Ельченко. По словам дипломата, данная выплата в размере $36,5 млн не входит в общую сумму военной помощи, которую США оказывают Украине.

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - рассказал Ельченко.

Посол также отдельно отметил, что в 2020-м Украина получит помощь от США в размере 698 млн долларов США (оборонная часть - 250 млн и финансово-экономическая - 448 млн).

Кроме того, Пентагон в нынешнем году запланировал передачу Военно-морским силам Украины трех американских катеров класса Island.

Напомним, ранее замминистра обороны Анатолий Петренко озвучил детали договоренностей Украины с США о закупке противотанкового ракетного комплекса Javelin.