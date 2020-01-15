Крушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский след

Владимир Ельченко / УНИАН

Посол Украины в США Владимир Ельченко не считает целесообразным созывать экстренное заседание Совета безопасности ООН в отношении крушения самолета Боинг 737 МАУ в Иране, так как Тегеран признал свою вину в авиакатастрофе украинского лайнера.

Ельченко отметил, что не понимает, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН. Дипломат считает, что сейчас нужно сосредоточиться на международном расследовании, передает РБК-Украина. По его словам, Иран должен привлечь виновных к ответственности и выплатить все компенсации. Кроме того, расследование должно выяснить "другие составляющие, в том числе "российский след" в виде проданного Ирану российского комплекса Тор.

Ельченко также сообщил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с другими государствами, а также с компанией Boeing. Представители этой компании обязательно войдут в состав международной комиссии, которая создается.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что Украина будет созывать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, если будет доказано, что украинский самолет Боинг 737 МАУ был сбит ракетами над Тегераном сознательно. Однако, пока что нет оснований предполагать подобную версию авиакатастрофы.

В свою очередь, советник по международным делам президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, как украинские эксперты заставили Иран признать сбитие Боинга.

Как ранее сообщал Главред, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.

В иранском правительстве также заявили, что узнали о том, что иранская ракета сбила самолет МАУ только накануне официального признания.