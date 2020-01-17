"Голос из унитаза": Ницой разнесла прихвостня Януковича за "булькание из канализации"

Лариса Ницой / скриншот

Украинская писательница Лариса Ницой набросилась на бывшего премьер-министра Николая Азарова, который часто пишет посты антиукраинского характера в социальных сетях. В этот раз он устроил истерику из-за планов Министерства молодежи и спорта заложить в бюджет на 2020 год 9 миллионов гривен на "Пласт".

По мнению соратника беглого президента Украины Виктора Януковича, это в будущем, считает он, "армия Бандеры и Шухевича".

"Чей это голос из унитаза? Азирова. Разродилось на сообщение о "Пласте". Мокшанским наречием... Никогда не думала, что бульканье из канализации так меня порадует, и так насмешат комментарии одноклеточных под тем бульканьем, которые с ужасом лопотали об украинском национализме и о своей ненависти к нему", – написала Ницой в Facebook.

При этом писательница считает, что украинский национализм является любовью к стране, народу, языку, культуре, истории и традициям, а для РФ – это "как ладан для черта".

"Мы и так неистребимая нация. Даже учитывая наше бессилие – нас не побороли. А представьте себе, какими мы будем и какой будет наша страна, когда все станут националистами!" – подчеркнула Ницой.

Как ранее сообщал Главред, писательница Лариса Ницой набросилась на заместителя министра культуры Ирину Подоляк из-за ее непомерно высокой зарплаты.