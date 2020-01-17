"Ты, пи*дюк, бл*дь": в Одессе пьяная торговка обматерила покупателя из-за украинского языка

Пьяная продавщица ответила покупателю отборным матом

В Одессе неадекватная продавщица одного из магазинов обложила трехэтажным матом покупателя, разговаривавшего на украинском языке.

В частности, после того как мужчина обратился к ней на украинском языке, пьяная торговка ответила отборным матом.

"Пи*дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке", - кричала нетрезвая продавщица в ответ на обращение покупателя.

В свою очередь мужчина попросил женщину: "Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю".

В ответ лавочница лишь истерила: "В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что сеть магазинов Zara угодила в скандал из-за украинского языка.