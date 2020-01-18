Сталин, черт из НКВД и УПА: в Славянске показали "повстанческий" вертеп

"Повстанческий" вертеп/radiosvoboda.org

В Славянске Донецкой области показали оригинальный "повстанческий" вертеп. Героями представления были "Сталин", "черт" из НКВД, "звезда", украинские повстанцы и другие персонажи.

Отмечается, что рождественской представление проходило по инициативе молодежного Националистического Конгресса. Всего в вертепе приняли участие пять девушек и семь парней.

Согласно видео, обнародованном в Facebook UA: Донбасс, по сценарию повстанцы вместе с ангелом сообщают о возрождении украинского народа. При этом они поют колядку украинского освободительного движения 1940-х годов, которая не нравилась "Сталину", а ему предложил свои услуги "черт" в ватнике с нашивкой "НКВД". "Сталин" пытается рассчитаться деньгами, но нечистый требует душу. В Свою очередь, "ангел" пробует отговорить "вождя", который обещает послать на украинские села "орды голодных генералов": "А вы, хохлы, ищите за морями союзников в борьбе с врагами". Повстанцы с автоматами побеждают "Сталина" и "бес" забирает его.

Сообщается, что цель вертепа заключается принести известие о возрождении Украины от Тернополя и до Славянска.

Как ранее сообщал Главред, пятый президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Сети видеозапись с рождественским вертепом, который провели его сторонники в Киево-Могилянской академии.