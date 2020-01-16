"Черти и Зеленский": Порошенко выложил в Сеть видео, где его фанаты глумятся над президентом

Петр Порошенко / УНИАН

Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Сети видеозапись с рождественским вертепом, который провели его сторонники в Киево-Могилянской академии.

Участники мероприятия преобразились в ангелов, чертей и другие традиционные образы и показали политизированные миниатюры, в которой нещадно глумились над президентом Зеленским, главой Офиса президента Андрей Богдана и другими нынешними первыми лицами страны.

"Спасибо за прекрасное выступление! Яркие персонажи, острые темы и замечательные украинские песни зарядили нас энергией на весь год. Радуюсь встрече с молодыми, смелыми, упорными украинцами - с вами я почувствовал, как наш язык, наши песни и замечательный украинский обычай вертепа объединяют и формируют наше общее национальное будущее. Вместе мы сильны. И все у нас будет хорошо. Всех поздравляю с Рождеством, с Маланкой и с наступающим Крещением! Христос родился! Славим его", - подписал Порошенко видео.

Особо прошлись участники вертепа по запуску в Украине на продажу земли. Персонаж-"Зеленский" спрашивает у "чертей": "Так это же иностранцы будут землю покупать?" Те отвечают: "Мы своим людям продавать будем!".

Напомним, ранее пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская угодила в скандал, опубликовав предновогодний пост о подготовке праздничного вертепа (с отчетливым антисемитским привкусом).