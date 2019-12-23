"Вертеп - жиды и цыган": пресс-секретарь Vodafone угодила в антисемитский скандал

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Пресс-секретарь популярного оператора мобильной Vodafone Украина (недавно выкупленного азербайджанской компании Bakcell) Виктория Павловская опубликовала в социальной сети Facebook предновогодний пост о подготовке праздничного вертепа (с отчетливым антисемитским привкусом). Текст мгновенно стал скандальным.

"Думаете, это обычные дети? Nein. Это Ангелочки, Пастушки, Цари, Ирод, Воины, Звездочет, Черт, Смерть, Жиды и Цыган - да, это будет совсем не политкорректный, классический украинский вертеп. От создателей #маланкафест. Рождественский вертеп в Броварах 2020. Начало. Это был тизер. Не переключайте", - подписала она снимки детей в праздничных костюмах.

Первым прореагировал на пость глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский – дескать, готовится "настоящий вертеп – с ж*дами и цыганами".

Нардеп из фракции Слуга народа Александр Дубинский немедленно призвал лишить Викторию Павловскую должности за такой пост.

Напомним, ранее украинский консул в Гамбурге Василий Марушинец был уволен за антисемитские посты в соцсети Facebook.