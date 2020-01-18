На горнолыжном курорте в Карпатах произошло ЧП с туристами - видео

На курорте в Карпатах произошло ЧП / ГСЧС

На канатной дороге на горнолыжном курорте Славское произошло ЧП с туристами, среди которых находились дети.

По информации, канатная дорога с 32 туристами внезапно остановилась из-за неисправности, люди зависли в воздухе, некоторые находились на высоте 20 метров. Все они провели в состоянии страха около двух часов, пока их не сняли спасатели.

"Информация, что вблизи пгт Славское на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила в ГСЧС 17 января в 17:00. Предварительная причина остановки - неисправность редуктора", - сообщают спасатели управления ГСЧС во Львовской области.

Также стало известно, что по состоянию на 19:30, 17 января, меры по снятию туристов с подъемника завершились.

С подъемника были сняты 32 человека, из них 5 - дети.

К слову, местные СМИ пишу, что некоторые лыжники находились на подъемнике более двух часов. Людей снимали с высоты от 5 до 20 метров.

По состоянию на 20:00 за медицинской помощью никто из туристов не обращался.

Напомним, ранее сообщалось, статистика страховых компаний свидетельствует, что на 1000 часов активного лыжного отдыха случается от 3-х до 5-ти случаев травмирования.

"Мужчины обычно травмируются сильнее: осколочные переломы костей, часто со смещением, разрыв связок коленного сустава. Травмы женщин по статистике легче: вывихи, ушибы мягких тканей, повреждение связок", - рассказала руководитель отдела урегулирования убытков путешествующих страховой компании ИНГО Украина Мирослава Аврамишина.