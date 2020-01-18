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Крушение Боинга МАУ: у Зеленского рассказали, когда в Борисполь прибудет борт с телами погибших

18 января 2020, 21:56

19 января могут временно ограничить движение вблизи международного аэропорта Борисполь.

Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране / president.gov.ua

В воскресенье, 19 января, около 11:00 в аэропорту Борисполь ожидается прибытие борта с телами украинцев, погибших в результате катастрофы сбитого в Тегеране 8 января самолета авиакомпании МАУ.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, через час после прибытия самолета начнется церемония прощания с погибшими.

"Борт ожидают завтра к 11:00 и с 12:00 начнется прощание", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ОПУ.

Как подчеркнули в Управлении государственной охраны Украины, 19 января могут временно ограничить движение вблизи международного аэропорта Борисполь и на отдельных участках Бориспольского шоссе.

Читайте такжеКрушение Боинга МАУ: Иран поставил точку в передаче "черных ящиков" Украине"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями в честь трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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