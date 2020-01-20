На Донбассе стреляли из запрещенного оружия, убит боец / УНИАН

19 января убит украинский военный в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Всего за сутки противник открывал огонь 11 раз.

Обстрел велся из запрещенных, по Минским договоренностям, минометов 120-мм и артиллерийских систем калибра 122 мм, а также крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия, уточнили в пресс-службе Минобороны.

С утра 20 января оккупационные войска обстреляли из пулеметов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия защитников Травневого и Луганского. Сегодня потерь с украинской стороны нет.

Ранее украинские военные уточнили, что в местах разведения сил и средств на Донбассе соблюдается тишина.