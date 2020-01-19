"Чудом не намесили двухсотых": на Донбассе враг ударил из пушек и минометов

Враг бьет из пушек и минометов на Донбассе / facebook.com/serg.marco

В воскресенье, 19 января, на Донбассе враг обстрелял позиции сил ООС из тяжелых 122- и 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказали в пресс-центре штаба ОС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что обстрелы также велись из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе ООС утверждают, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, в том числе 5 раз вблизи н.п. Ореховое, где противник выпустил 9 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, и 33 мины из 120-мм минометов, рядом с Новоалександровкой, где обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также вблизи Новотошковского, где боевики выпустили 8 мин из минометов калибра 120-мм.

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Украинские военные также уточнили, что в местах разведения сил и средств на Донбассе соблюдается тишина.

В свою очередь блогер Александр Карпюк (Serg Marco) заявил о том, что враг вел обстрел в районе Золотого.

"72 бригада. 120 мины. 8 раненых. Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом", - написал он в Facebook и опубликовал фото авто, пострадавших во время обстрела.

/ facebook.com/serg.marco

Отметим, что обстрелы в Золотом также подтвердил журналист Руслан Смещук.

"Поехали снимать Водохрещща, а попали на Вогнехрещща. Золотое 4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", - рассказал он в своем Facebook.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.