Газета Вечерние вести закрывается

Вечерние вести закрываются / скриншот

В Украине прекращает работу еще одна газета. Последний печатный выпуск общественно-политического издания Вечерние вести (ВВ) запланирован на понедельник, 27 января.

Отметим, ВВ существовало 21 год, издание связывают с партией Юлии Тимошенко Батькивщина.

Также стало известно, что сотрудники ВВ будут работать до 1 февраля.

В то же время главный редактор газеты "Вечерние вести" Анна Спивак в комментарии Детектор медиа уточнила, что судьба сайта Вечерних вестей пока неизвестна.

Читайте такжеГазета Сегодня перестанет выходитьНапомним, ранее стало известно, что общественно-политический еженедельник Зеркало недели. Украина (ЗН) прекращает выпуск печатной версии издания.

Информацию о закрытии печатной версии подтвердила главный редактор ЗН Юлия Мостовая. Подробности она пока что не сообщила, но пообещала, что в самом Зеркале недели будет опубликовано официальное сообщение.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом "Зеркале недели", - сказала Мостовая.